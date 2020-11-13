中華電信今(13)日宣布開賣iPhone 12全機型，特舉辦「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」五階段的抽獎活動。於109年12月31日前搭配精采5G月繳1,399元以上，購買iPhone 12全機型皆可參加；第一階段的獎項已於109年11月9日抽出，有四位幸運客戶再抽中一部新機，果迷們把握後續四階段(每二週一次)抽獎機會，越早購買，中獎機率愈高！中華電信寵愛果粉最豪氣！

果粉企盼的iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini於全台500間指定服務據點及中華電信網路門市同步銷售，全機型搭配「精采5G」包裝了24／30／36／48個月的多元租期方案，月繳1,399元，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案(36個月)，iPhone 12 Pro Max (128GB)專案價20,300元、iPhone 12 Pro (128GB) 16,300元、iPhone 12 (64GB) 9,300元、iPhone 12 mini (64GB) 6,300元；可再享「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元、行動VIP享最高購機折扣5,000元優惠。

中華電信並同步提供Apple Family Sale多重好禮，包括：申辦精采5G單門號方案指定資費贈Apple購物金3,000元、AppleCare＋保費刷卡分期0利率優惠、申辦iPhone指定資費搭Apple Watch合購再享最高折價2,000元、首次升級iCloud 50GB享3個月免費！搭配綁定App Store 行動帳單代付服務消費並完成登錄，再送免費上網量及最高200點Hami Point回饋。

為感謝忠實果粉一路相挺，雙11限時優惠也包裝了iPhone 12新機，於網路門市申辦精采5G月繳1,399元(36／48個月)，再贈每日限量VR頭盔／AR眼鏡（最高價值19,900元）等好禮4選1，即日起至109年11月15日止，優惠超划算。

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