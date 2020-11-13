六福旅遊集團投身耶誕公益11年，扶助7萬名弱勢樂園夢，今年不畏觀光寒冬，與莊福文教基金會共同攜手，翻轉城鄉教育，啟動全年度「愛心圓夢‧永續希望共學募款計畫」，盼能共同提升弱勢學童的受教權，讓因資源缺乏與交通不便的學童能實現夢想，有機會親身走訪動物園，透過環教課程，培養對動物與環境正確且珍惜的態度，全年希望可集眾人之力，實現萬名學童共學夢。

今年全球動盪不安，觀光業也因疫情衝擊，面臨空前危機，許多公益活動及募款都面臨停辦或斷炊窘境。莊福文教基金會長年致力動物保育推廣，深入台灣各個角落，關懷偏鄉及弱勢孩童的教育問題，相對城市的孩子，偏鄉學童在親職資源、學習資源、課外生活等方面都較為匱乏。

莊福文教基金會董事長莊秀石：「動物園除了承載許多孩童歡樂的場所，同時還具有生命教育意義，我們希望能透過這個行動，拓展偏鄉孩童生命視野，藉由親近動物學會愛與尊重生命，撒下他們生命教育的種子。」孩子的教育不能等，民眾只要捐出NT$1,000，六福村主題遊樂園同步贊助1名偏鄉學童或弱勢對象入園，所得款項將用於補助偏遠及弱勢學童入園所需交通及餐費。

為了吸引更多民眾及企業參與，六福更再加碼贊助旗下六福萬怡、關西六福莊住宿券、六福村門票等作為捐款回饋贈品，希望在觀光寒冬中，能集結眾人愛的力量，為地球埋下幸福永續的種子，更期許這些孩子因為教育的陪伴，未來成長茁壯，讓偏鄉及弱勢孩子的動物園夢，不再是遙不可及的夢想。計畫於即日起正式啟動，首場將於12／19，招待全台3,000名偏鄉及弱勢學童於六福村野生動物園共學，包含離島、深山原鄉部落等偏鄉的學童。

「動物學伴」是孩子們最棒的「無聲老師」，莊福文教基金會長期致力動物保育，堅持教育須從小紮根，除推出繪本、前進偏鄉校園舉辦講座，今年啟動「愛心圓夢 ‧ 永續希望共學計畫」，本計畫希望集結各界人士公益勸募基金，以動物保育為核心，帶領偏鄉及弱勢的孩子前進六福村，讓所有參與的師生可以在開放式的動物園區，透過專業人員的導覽解說與近距離觀察動物，啟發培養同學們對待動物的正確態度，進而培養愛心和責任感，強化人、動物、環境的和諧關係，讓孩子更加尊重生命、重視環境永續，成為環境永續的種子。

(中時 )