想要入手更呈現不錯音質，但又不會傷荷包的真無線耳機（TWS）嗎？手機品牌realme因應雙11推出了realme Buds Air Pro 以及realme Buds Wireless Pro 兩款新品。若想要提前了解一下realme Buds Air Pro 的表現，請參考以下評測。
realme Buds Air Pro充電盒採用圓餅造型，比先前的realme Buds Air略大一點。耳機造型的話，上半部有點像Apple AirPods Pro，是耳塞式設計，共提供四種耳塞尺順，下半部則是橢圓造型的電池位置，跟realme Buds Air的下半部更為接近，單耳重量僅5克，。
realme Buds Air Pro與realme Buds Air最為不同的就是加入35dB 四麥主動降噪功能，採用混合式主動降噪技術，透過前饋麥克風與反饋麥克風偵測耳內與外面的噪音，並發出高精度抗噪聲波加以消除，最高可達 35dB 深度降噪，能有效地隔絕
外在噪音，提供更沉浸式的聆聽體驗。經常搭乘大眾交通運輸工具，或是身在較為吵雜環境中的使用者，能夠有明顯感受。
使用者只要長按耳機單側，便可立即啟動降噪模式（耳機也會發出提示音，讓你隻小目前所啟動的模式），再次長按則可切換至通透模式，更明確地聽見外界的聲音，不用摘下耳機也可以輕鬆交談。耳機支援IPX4等級防水，就算在多雨的台灣，外出配戴時也不用過於擔心。
realme Buds Air Pro具備94ms超低延遲模式，透過10mm大驅動單元和DBB低音增強技術，可在遊戲時提供低延遲、更即時遊戲音效；內建realme S1晶片，具備超低功耗與連接穩定的優勢，結合400mAh電池，提供25小時超長續航（降噪功能開啟時可聆聽音樂達 20小時），同時支援快速充電，將耳機放置充電盒內充電10分鐘，即可享受音樂3小時，完整充電至100%也只需1小時。攜帶外出，一整天都不用擔心電力耗盡，上下班都能讓你有喜愛的音樂或是Podcast陪伴。
使用配對上，realme Buds Air Pro支援Google Fast Pair 技術，開蓋可自動連接，並具備智慧佩戴檢測，摘下便會即刻停止音樂播放。支援藍牙5.0能適應最遠10公尺的配對距離，暫時離開位置也不用擔心音樂會停止播放。
還能控制語音助理，透過realme Link App客製化調整觸控設定等功能；當然也支援觸控換曲、接聽／掛斷電話的功能。搭配realme手環以realme手錶，以及WearOS的智慧手錶，都可以調整音量及選取，不一定需要搭配手機才能控制，讓你徹底解放雙手。
對比過往聆聽realme Buds Air以及realme Buds Air Pro的體驗，realme Buds Air Pro因為支援降噪，在音樂表現力上明顯更為突出。聆聽重低音較強的音樂，可以感受到降為明顯的力道，但也不是相當突出，不過這一點感受上還是比中高音以及人聲表現上，更明顯能感受到的提升。
realme Buds Air Pro提供黑色與白色的選擇，沒有像realme Buds Air 一樣還有推出超經典黃色款式，不知道有沒有real迷敲碗想要這款顏色？
(科技)
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