想要入手更呈現不錯音質，但又不會傷荷包的真無線耳機（TWS）嗎？手機品牌realme因應雙11推出了realme Buds Air Pro 以及realme Buds Wireless Pro 兩款新品。若想要提前了解一下realme Buds Air Pro 的表現，請參考以下評測。

realme Buds Air Pro充電盒採用圓餅造型，比先前的realme Buds Air略大一點。耳機造型的話，上半部有點像Apple AirPods Pro，是耳塞式設計，共提供四種耳塞尺順，下半部則是橢圓造型的電池位置，跟realme Buds Air的下半部更為接近，單耳重量僅5克，。

realme Buds Air Pro盒裝內配件。（黃慧雯攝）

realme Buds Air Pro正面與耳機。（黃慧雯攝）

realme Buds Air Pro背面與耳機，採用USB-C連接埠。（黃慧雯攝）

realme Buds Air Pro與realme Buds Air最為不同的就是加入35dB 四麥主動降噪功能，採用混合式主動降噪技術，透過前饋麥克風與反饋麥克風偵測耳內與外面的噪音，並發出高精度抗噪聲波加以消除，最高可達 35dB 深度降噪，能有效地隔絕

外在噪音，提供更沉浸式的聆聽體驗。經常搭乘大眾交通運輸工具，或是身在較為吵雜環境中的使用者，能夠有明顯感受。

使用者只要長按耳機單側，便可立即啟動降噪模式（耳機也會發出提示音，讓你隻小目前所啟動的模式），再次長按則可切換至通透模式，更明確地聽見外界的聲音，不用摘下耳機也可以輕鬆交談。耳機支援IPX4等級防水，就算在多雨的台灣，外出配戴時也不用過於擔心。

realme Buds Air Pro具備94ms超低延遲模式，透過10mm大驅動單元和DBB低音增強技術，可在遊戲時提供低延遲、更即時遊戲音效；內建realme S1晶片，具備超低功耗與連接穩定的優勢，結合400mAh電池，提供25小時超長續航（降噪功能開啟時可聆聽音樂達 20小時），同時支援快速充電，將耳機放置充電盒內充電10分鐘，即可享受音樂3小時，完整充電至100%也只需1小時。攜帶外出，一整天都不用擔心電力耗盡，上下班都能讓你有喜愛的音樂或是Podcast陪伴。

使用配對上，realme Buds Air Pro支援Google Fast Pair 技術，開蓋可自動連接，並具備智慧佩戴檢測，摘下便會即刻停止音樂播放。支援藍牙5.0能適應最遠10公尺的配對距離，暫時離開位置也不用擔心音樂會停止播放。

還能控制語音助理，透過realme Link App客製化調整觸控設定等功能；當然也支援觸控換曲、接聽／掛斷電話的功能。搭配realme手環以realme手錶，以及WearOS的智慧手錶，都可以調整音量及選取，不一定需要搭配手機才能控制，讓你徹底解放雙手。

對比過往聆聽realme Buds Air以及realme Buds Air Pro的體驗，realme Buds Air Pro因為支援降噪，在音樂表現力上明顯更為突出。聆聽重低音較強的音樂，可以感受到降為明顯的力道，但也不是相當突出，不過這一點感受上還是比中高音以及人聲表現上，更明顯能感受到的提升。

realme Buds Air Pro提供黑色與白色的選擇，沒有像realme Buds Air 一樣還有推出超經典黃色款式，不知道有沒有real迷敲碗想要這款顏色？

(科技)