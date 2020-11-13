以下四個星座明明很愛對方卻不擅於表達，給人一種木頭、嘴笨的印象，但只要用心感受，就能從他們的實際行動中看到他們的濃情蜜意。

▍1.摩羯座

聊到十二星座裡最遲鈍、最不解風情的人，摩羯絕對名列前茅，因為他們的個性就是很務實，甚至務實到有點呆，他們不是不知道怎麼耍浪漫，但總是覺得沒必要。摩羯雖然不會製造浪漫創造驚喜，但是會為了兩個人的未來好好努力，給另一半足夠的安全感，用這種非常實際的方法來表達自己的愛。

▍2.水瓶座

水瓶不太講甜言蜜語，因為水瓶越愛越不好意思開口，只有氣氛好、燈光佳的時候，才會讓他忍不住脫口說愛。其實水瓶很看重自己的愛情，但卻不擅長用言語表達，他會抓準機會用行動來示愛，用心就能感受到他的濃情蜜意。

▍3.天蠍座

天蠍覺得直接把愛說出口實在是太露骨了，他們不愛坦蕩的展露自己的情緒，總愛隱藏自己的真實想法，就算遇到很愛的對象依舊如此。他們在喜歡的人面前喜歡裝做一派輕鬆的樣子，其實只要有關於愛人的事都很容易牽動他的情緒，只是愛裝酷而已。

▍4.金牛座

金牛總給人沉穩的印象，也不太會展露負面情緒，如果遇到不開心的事情也傾向自己默默消化，更何況是承認自己的愛意、講甜言蜜語，更是讓他嘴軟說不出口。要看出金牛是否愛你，就看他是否願意在你身上花錢，如果他願意送貴重禮物，非常明顯就是真的很在乎你！

(中時新聞網)