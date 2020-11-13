視訊協作和教育技術解決方案大廠圓展（3669）科技宣布AVer VB342+ 一體成形視訊會議系統獲得Microsoft Teams及商務用Skype的官方硬體認證。VB342+視訊soundbar搭配Teams或商務用Skype，提供使用者絕佳的視聽感受與流暢的協同合作體驗，適用於小型會議室和非正式小型會議空間（Huddle Room）。

VB342+是AVer一體成形的soundbar，配備4K企業等級會議專用鏡頭、SmartFrame智能自動對焦及強大重低音喇叭，讓您的空間環繞高品質的影音質感；VB342+具有超清晰4K畫質、FOV 120°超廣角鏡頭及SmartSpeaker智能偵測人聲自動追蹤功能。VB342+也有不失真的超廣角功能，讓您可在非正式小型會議空間完美捕捉團隊成員的互動。此外，VB342+操作簡單、隨插即用，相容於各種您喜愛的視訊軟體，只要透過一條USB線即可輕鬆連接桌機或筆電。

AVer USA產品行銷總監Carl Harvell表示，「圓展提供高品質、經濟實惠且適用於各類協同合作的視訊會議解決方案，大幅提升Microsoft Teams使用者優質的感官體驗。」

Microsoft Teams合作夥伴設備工程暨認證總監Albert Kooiman 指出，「AVer VB342+是最新獲得Microsoft Teams認證的設備，有效地為Microsoft Teams拓展非正式小型會議空間與小型會議室的硬體解決方案。透過與圓展廣泛的合作，圓展高品質硬體解決方案將能有效提升Teams使用者影音新感受。」

圓展USB雲端視訊會議攝影機CAM540、CAM520 Pro也獲得微軟Teams 及商務用Skype的認證。

(時報資訊)