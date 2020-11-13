岱宇(1598)前3季合併營收達新台幣77.32億元、稅後淨利6.13億元、EPS 5.62元，分別較去年同期大幅成長85.32％、348.26％及356.91％，主要係受惠旗下SOLE、XTERRA等家用健身器材與SPIRIT品牌商用健身器材新品皆已陸續進行上市銷售，帶動歐美地區健身器材銷售持表現續增溫，挹注集團整體營運獲利表現締造新高水準。

2020年前三季旗下SOLE品牌營收比重自去年同期的35.17％，進一步攀升至50.30％，展現優異之整併效益顯現，其次，XTERRA品牌銷售持續暢旺，皆係帶動集團於家用健身器材市場占有率逐步提升，此外，SPIRIT品牌亦隨著新款健身器材產品上市陸續取得銷售挹注，前三季SPIRIT品牌銷售亦較去年同期成長24.6％。

近年來集團積極調整品牌銷售結構、推動自有品牌OBM轉型、多角化產品應用、拓展線上與線下新零售通路，有效發揮SOLE品牌整併效益顯現，帶動前三季整體毛利率、營業利益率分別達42.23％、12.71％，皆分別較去年同期的28.80％、3.87％成長。

展望2020年第四季，岱宇仍持續看好第四季健身器材旺季銷售表現，包括SOLE、XTERRA、SPIRIT等品牌新產品在主要通路客戶保持強勁備貨力道而有望推升良好銷售動能，以美國居家健身風潮狂熱，目前整體訂單能見度長達至明年上半年。

(時報資訊)