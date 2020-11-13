永豐餘(1907)投控今（13）日召開法說會，展望後市，發言人殷國堂認為，旗下主要事業群的市場需求狀況穩健，預期第四季營運可望維持穩定。整體而言，永豐餘投控近年營運已見反轉向上跡象，認為整體營運仍站在相對穩定的立足點，將持續致力向上提升。

殷國堂表示，永豐餘投控營運主力之一的工紙紙器業務，需求主要視全球及區域經濟發展狀況而定。目前看來市場對明年經濟看法沒有那麼悲觀，且永豐餘投控所在生產基地的台灣、中國及越南，都是受疫情影響較少的區域。

殷國堂認為，台灣工紙紙器市場成熟穩定，中國市場近3年受禁廢令影響，業者面對衝擊多已調整因應。永豐餘揚州工紙廠已於第三季末達成損平至小幅收益，12座紙器廠多數營運亦走揚，隨著明年禁廢令全面生效，市場恢復公平競爭，營運有望擺脫干擾。

而越南與台灣相同、為中美貿易戰的最大紅利國，殷國堂指出，永豐餘投資55％、位處南越的4個紙器廠已全數升級為二級廠，並在北越投資新設2個紙器廠、持股70％，目前營運均相當暢旺。

而消費品業務的永豐實，殷國堂認為消費者對衛生紙、清潔劑等家用紙品及潔品的需求穩定，不至於有太大變化。其他業務的申豐特用應材方面，醫療乳膠手套因需求大增致使市場供需失衡，殷國堂認為，此狀況短期不會因為疫苗問世就有所改變。

同時，永豐餘投控持續深化循環經濟投資，效益亦逐步顯現，永豐餘工業用紙日前通過BS 8001循環經濟商業模式最高等級認證，成為全球造紙業首家獲得國際認證典範。此認證代表經濟效益、環境效益、社會效益皆符合國際級稽核標準。

其中，永豐餘新屋廠第二期沼氣發電系統預計年底完工，屆時沼氣日產量可達3.2萬立方公尺、年發電量將達4200萬度，可供台灣約1.2萬戶家庭用電。同時亦投資容量達9,500 kW的再生能源循環（SRF）鍋爐，明年商轉後將成為全台首座零燃煤汽電共生系統。

殷國堂指出，回收紙纖維中參雜許多高熱值、以塑膠為主的固體製程餘料，在再生能源循環鍋爐中可取代燃煤使用，使原本需花費成本清運的殘物可再利用、甚至帶來收益。新屋廠的能源自給率後續有望提升到近100％，有助於降低營運成本、提升獲利表現。

(時報資訊)