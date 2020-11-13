嘉義市今年不只店面夯，就連房市也相當熱，根據全國不動產企研室統計嘉義市今年住宅大樓實價登錄交易，發現多筆獲利紀錄，包括「經國新城」、「英統五A金鑽」、「三貴晴空樹」等指標社區，獲利從150萬至380萬元不等，因嘉義房價親民、總價低，投資報酬率高，甚至出現90%幾乎翻倍的驚人獲利，全國不動產嘉義南京加盟店店長洪嘉澤分析，嘉義房市近年確實不斷緩漲，甚至不受2014年之後房市反轉影響，房價可說是幾乎沒有跌過，6~7年來甚至翻倍成長，表現完全不輸給全台六都。

觀察嘉義市指標社區今年實價登錄歷次交易明細，全國不動產總經理藍怡婷舉例，市區最指標的逾千戶大型社區「經國新城」就有驚人表現，屋齡約16年、樓高14樓，今年5月6樓戶以總價800萬售出，前一手屋主在2013年以420萬元入手，轉售獲利高達380萬元，投資報酬率高達9成，每坪單價也從6.5萬元漲到12.4萬元，可說是翻了近一倍。

「英統五A金鑽」基地位國賢一街，屋齡28年、樓高15樓，全國不動產總經理藍怡婷表示，雖地段較為郊區，但在嘉義房市熱潮之下，也有亮眼獲利，今年2月14樓戶以總價800萬元交易，對比原屋主在2017年以650萬元入手，3年獲利150萬，投報率也高達23%。「三貴晴空樹」則是嘉義市區難得新建大樓，屋齡4年、樓高14樓，今年實價登錄有3筆獲利紀錄，持有2~4年不等，獲利在185~210萬元之間，投資報酬率有29~32%，也相當高。

看好嘉義房市超夯，全國不動產嘉義南京加盟店也於上週新開幕，加入嘉義房市戰場，全國不動產嘉義南京加盟店店長洪嘉澤表示，嘉義市房市表現可說是自成一格，近年來幾乎沒有跌價過，就連2014年之後全台房價下修，嘉義市仍持續緩漲，尤以這2~3年漲幅最兇，至今6~7年來已經翻漲了一倍。其中嘉義市住宅大樓產品因建蔽率、容積率法規問題，中間出現供給斷層，大樓屋齡多數約在25年以上或5年內新建，可說是兩極化，擁有良好管理的社區釋出更為稀有，因此房價翻漲更為明顯。

(時報資訊)