日勝生(2547)三芝案已在去年12月取得建築執照，於今年第二季開工，並將於2020年第四季正式推出「日勝生銀光計畫」，首創租售複合營運型態的康養樂齡園區，銀髮族將是日勝生銀光計畫社區的智慧資產，與社區共居共榮。

據國發會統計，台灣於2018年已為高齡社會(65歲以上占總人口14%)，加上2020年總人口數開始呈現負成長，推估將於2025年邁入超高齡社會，屆時65歲以上占總人口將達20%。而今年每10位銀髮族就有1位85歲以上，估計2070年比率將增加至27.4%。

日勝生的「日勝生銀光計畫-三芝案」，基地面積約5,864坪，規劃總樓板面積約19,303坪，包含出售型樂齡宅-日初不老莊園及出租型樂齡宅-樂陶居-三芝館。由於鄰近的三芝雙連安養中心經衛福部連續評鑑為老人福利機構優等獎，為了完備日勝生銀光計畫園區建擘，日勝生並延請曾經執掌三芝雙連安養中心的蔡芳文總顧問擔任「日勝生銀光計畫」營運長，參與樂齡園區之軟硬體規劃，並負責出租型樂陶居整體營運。

(時報資訊)