蘋果iPhone 12 mini、12 Pro Max今(13)日正式開賣，台灣之星數據顯示，以頂級機款iPhone 12 Pro Max較受青睞，為前一代iPhone 11 Pro Max成長5倍，加上預購用戶多選擇搭配月租1199元以上資費，將有機會帶動整體高資費量能年增2成。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，iPhone 12買氣旺，尤其搭載頂級規格的iPhone 12 Pro Max更在預購期間就繳出了亮眼成績，如預期成為第二波預購的主力機款，累積申辦量較前代iPhone 11 Pro Max成長5倍；同時，受到手機價格定位使然，補貼較深的高資費方案也成為消費者入手新iPhone的優先選項，超過4成的iPhone 12 Pro Max預購用戶選擇搭配月租1199元以上資費，可望帶動整體高資費量能年增2成。

台灣之星分析實際訂單資料，大螢幕頂級規格機款仍展現高買氣，約9成預購消費者選擇iPhone 12 Pro Max，其中新色太平洋藍人氣維持高檔不墜，獲近4成用戶選擇申辦，容量則以256GB為大宗。

不僅如此，台灣之星更祭出電信業唯一「手機買貴退差價」保證，只要比三大電信業者實體直營門市當月DM所提供之同綁約期、同資費的手機專案價格高者即退還差價，不怕手機買貴，且攜碼再享最高6000元專案價優惠；搭配舊機換新機優惠，不限品牌機款皆能進行鑑賞。

另外，台灣之星也觀察到市場第二波「499元約滿」消費者的換機需求已逐漸浮現，特別推出攜碼享手機專案價最高折6000元，帶舊機到門市搭配指定資費方案，手機可享0元起。

(時報資訊)