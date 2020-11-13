電池模組廠—新普(6121)受惠於傳統旺季，NB及非IT產品出貨暢旺，第3季合併毛利率13.01%，為101年第2季以來單季新高，單季稅後盈餘達14.42億元，創下單季歷史新高，累計前3季每股盈餘為17.79元，新普科表示，各產品線訂單持續強勁，部分訂單能見度已達明年上半年，法人預期，新普科不僅第4季營運可望創下單季歷史新高，只要未發生如同今年第1季大陸封城生產停工，明年第1季可望比今年第1季好。

新冠肺炎疫情從年初燒到年底，遠距上班及線上教學逐漸成為全球常態，帶旺NB、電動自行車及資料庫中心需求，新普科不僅NB產品出貨暢旺，電動自行車及BBU等非IT產品佈局開始收割，讓公司下半年業績表現亮眼，產品組合優化，讓新普科第3季合併毛利率攀高至13.1%，創下101年第2季以來新高。

新普科第3季合併營收為228.02億元，季增16.47%，創下單季歷史新高，營業毛利為29.66億元，季增46.4%，單季合併毛利率為13.01%，季增2.66個百分點，稅後盈餘為14.42億元，季增22%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為7.8元；累計前3季營業毛利為64.17億元，合併毛利率為11.29%，稅後盈餘為32.91億元，每股盈餘為17.79元。

由於客戶需求強勁，新普科10月營收無畏十一長假工作天數較少，一舉突破90億元關卡，達92.24億元，月增6.97%，年增27.98%，連續兩個月創下單月歷史新高，累計前10月合併營收為660.89億元，年成長12.6%。

值得一提的是，資料中心備援電池從第3季開始正式量產出貨後，對新普科業績貢獻可說是相當顯著，訂單能見度已延續到明年第1季，隨著資料中心備援電池出貨放量，可望進一步帶動非IT產品比重攀升，對公司毛利率亦有正面助益。

新普表示，目前NB相關客戶訂單需求依舊強勁，有機會延續到明年第1季或第2季，非IT產品出貨亦穩定成長，第4季營運可望有不錯的表現，全年業績可望挑戰新高。

(時報資訊)