美國選舉後市場並未大幅修正，反而因不確定性因素消除越墊越高，台股跟漲，周五大盤收紅51.55點或0.39%，收13,273.33點，成交量1796.71億元(台幣)。富蘭克林華美投信認為，美國選後利多消息出籠，加上疫苗研發進度加持，美股持續墊高，而台股受激勵再創歷史新高，建議擇優選股、並注意高檔波動風險。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，對於台股後市並不看淡，主要是台灣市場受資金行情影響，熱錢持續流入，有機會推升指數，大盤可望越墊越高；再往後觀察第一季、第二季因受新冠疫情影響，基期偏低，明年上半年企業財報對比，多數也將優於預期。

進一步觀察盤勢，周書玄也分析，台灣經濟基本面不差，又美國科技股表現亮眼，帶動台灣科技業不少產業表現不俗，看好如：半導體、高速運算(HPC)、人工智慧(AI)、5G商轉、自動化設備、電動汽車等重要項目，台灣科技類股也與美國科技股產業連動甚深，因此未來展望樂觀，建議投資人不妨逢低布局科技類股，特別是上游IC設計與半導體相關。

操作策略上，周書玄分析，看好科技產業的趨勢不變，由於第四季歐美疫情重啟封城與居家隔離情況又增加，因此，認為居家隔離(Work From Home)的商機將持續延燒，其中如筆電、網通、伺服器與電商等具機會；另外，由於美中新冠疫情疫苗研發陸續傳出好消息，故市場推估解封後油價可望墊高，故塑化類股也跌深補漲，此外，車用零組件、電動車等也可留意。

富蘭克林華美投信認為，秋冬歐美日疫情持續擴散，會影響第四季經濟表現，但台灣商業活動受影響範圍有限，推估若疫苗有機會量產上市，未來解封的速度一定加快，可望由陸地、航運再到航空，故建議投資人短線仍應留意漲多風險，逢低布局，或可以定期定額長期投資。

(時報資訊)