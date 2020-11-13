華新13日董事會承認第三季財報，前三季EPS回升至1.46元，勝過去年全年度的0.95元，會中也通過註銷2020年第二度實施庫藏股60,000張，減資基準日為11月16日。

華新第三季合併營收282.22億元、營業利益17.36億元、稅前淨利23.28億元、淨利歸屬母公司18,28億元，EPS為0.56元，前三季合併營收813.58億元，營業利益55.58億元，稅前淨利68.8億元、淨利歸屬母公司48.17億元，EPS從2019年同期的0.66元倍增至1.46元。

華新幕僚長潘思如13日下午出席第三季線上法說會表示，前三季華新獲利比去年同期增加的主因，是出售大陸南京華新城D地塊第3期住宅，大陸商辦不動產獲利第二、三季陸續入帳，第三季認列營收人民幣3.5億元，第三季不銹鋼及電線電纜部門等本業獲利維持穩定所致。

第一季銅及不銹鋼原物料庫存漲價，所產生利益遞延至第二季認列，鎳價第三季大漲而有漲價利益，部分利益會在第四季交貨後認列實現利益。轉投資事業華新科及華邦電等電子業因疫情關係，獲利表現不錯，美國太陽能電廠Borrego獲利也成長，其他部門獲利是來自投資美元公司債，是當初為了投資鎳生鐵原料採購才投資美元公司債，金融投資資產損益5億元，主要來自美元公司債利益，但也因新台幣兌美元匯率升值而認列匯損，但整體還是獲利。

潘思如指出，華新大陸商貿地產仍持續開發，南京華新城住宅建案已告一段落，辦公大樓正在開發，對損益會有影響，究竟是出售或出租，還在觀察市場，尚未決定。去年沒有出售大陸南京華新住宅建案，大陸商貿地產是損益兩平。

(工商 )