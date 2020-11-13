台電13日表示，烏來訓練所是國內電業經營管理人才孕育搖籃，1951年成立至今最老建築已逾半世紀，因而藉此次競圖進行長遠轉型規劃，從13日起至28日在台電大樓舉辦競圖公開展覽，期讓大眾看見公部門建築美學的蛻變可能。

台電指出，由古蹟舊公賣局改建的嘉義市立美術館上週末甫開幕，更成「嘉義最新地標」，其操刀建築師之一的黃明威曾獲我國傑出建築師獎肯定，如今參與台電位於新北市新店烏來的訓練所總部「多功能綜合大樓新建工程」競圖，除滿足使用需求，更跳脫公部門建築造型，從9家知名建築師事務所激烈競爭中拿下首獎。

台電周五下午於台電大樓一樓大廳舉辦「翻轉·育電域 TURN ON TOGETHER」訓練所新建工程競圖公開展覽開幕儀式，現場由台電董事長楊偉甫、競圖首獎建築師黃明威及評審委員召集人交通大學建築研究所專任教授龔書章等貴賓共同揭幕。台電說明，台電烏來訓練所佔地約2.5萬平方公尺，主要作為台電經營管理人才訓練場域，另亦提供公民營單位會議、訓練及研討等需求的場地借用，如在地新北市烏來區公所、經濟部、新北市府及財團法人等，每年超過4萬5千人在此進修受訓。

台電指出，此次新建工程將拆除使用達53年的行政大樓及逾40年的活動中心，興建樓地板面積8,650平方公尺的新大樓，提升既有教學研討、行政辦公需求，也希望新建築能與既有建物及烏來自然環境氣候相互融合。為引入更多新想法及長遠規劃，此次特別以公開競圖進行，並納入呂欽文、龔書章及張匡逸3位知名建築師作為外部評審，提升競圖公信力，因而吸引9家建築師事務所投標，最終歷經15小時、4輪馬拉松式討論投票，才由黃明威建築師事務所獲勝，境向聯合建築師事務所、陳章安建築師事務所則為競圖第二、三名。

黃明威規劃以新型木質工程材料CLT作為新建物屋頂搭配大面玻璃，除可吸濕吸熱，兼顧現代開放設計與節能效益，而其跳脫公部門的新穎外型形象，亦成競圖獲青睞決勝點。另新建物也結合綠能，規劃於屋頂裝設約350片太陽能板，裝置容量約120瓩，同時設有雨水回收再利用系統。

台電表示，烏來訓練所多功能綜合大樓新建工程造價約3.76億元，預計2025年完工，除讓訓練所總部蛻變，台電也期盼藉此案吸引更多年輕建築師參與台電公共工程標案，讓公部門可以成為參與、帶動建築美學的一份子，也因此在競圖結果出爐後，特別再邀集9家建築師事務所共同響應「翻轉·育電域 TURN ON TOGETHER」競圖公開展覽。

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