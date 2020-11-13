瞄準健身族商機，全家便利商店13日宣布，獨家導入知名健身網紅「館長」陳之漢代言的「IP無限力量」運動營養品系列，共七項商品，有主打可同時補充B群的乳清蛋白飲、含有高蛋白質的能量點心，還有主打調節生理機能的發泡錠等，即日起至11/17祭出全系列第二件6折優惠，希望透過全家超過3,700間店的密集據點，讓運動族群隨時隨地補充能量！

全家便利商店商品部吳雅卿部長表示，近年台灣民眾運動風氣盛，為對應消費者運動營養補給需求，全家從去年開始擴大導入運動營養補給品，並以方便攜帶的隨手包、單人份量規格為主，目前品項數已較去年翻倍成長。

她並指出，進一步觀察近期運動營養補給品消費趨勢，發現男、女購買的比例約為55％、45％，其中，乳清蛋白飲因可同時補充維它命B，加上口味多為女性喜愛的巧克力、拿鐵等，購買比例則是女性高於男性；此外，銷售高峰集中在晚間六點過後，銷量會較下午時段多出一倍以上，也可看出民眾多半在下班運動前後，購買運動營養品快速補給的消費習慣。

全家表示，為對應台灣民眾運動營養補給需求，此次獨家導入七項「IP無限力量」運動營養品系列，邀請知名健身網紅「館長」共同開發代言，其中，IP巧克力濃縮乳清蛋白飲、IP鐵觀音拿鐵濃縮乳清蛋白飲，主打每份擁有充足蛋白質，更添加維生素B群，並添加可可粉與鐵觀音茶粉進行調味；IP制霸雙藷營養穀物霸則是嚴選台灣紫心甘藷、66號紅心甘藷、台灣稻米，再添加多種穀物與果乾，是運動族群微餓、嘴饞的好選擇。

另外，IP香草奶油台灣司康主打每100克含有30.7克的蛋白質，除了有健身者在意的高蛋白質，更是台灣民眾接受度高的香草奶油口味；至於IP椰子花蜜台灣司康則是使用歐美熱門的馬來西亞頂級椰子花蜜，可同時品嚐到黑糖與焦糖的風味；還有IP肉鹼發泡錠、IP肌酸炸彈發泡粉兩種機能型補給品，主打促進新陳代謝、調節生理機能。

(工商 )