2020年Google Play「年度最受歡迎應用程式」出爐！霹靂國際多媒體《PILI App》首年啟用，即入圍串流組前10強，與《HBO GO》、《食尚玩家》等熱門應用App角逐年度冠軍寶座。於即日起正式開始進行投票，邀請網友票選出2020 年度最佳人氣王。投票為期兩週，至 23 日止，並預計於 12 月 1 日正式宣布最終得獎名單。

霹靂國際也號召所有喜愛布袋戲文化與霹靂的民眾，記得點開Google Play，為《PILI App》應援投票。投票網址：https://lihi1.com/SHjWA/PLNR

《PILI App》擁有霹靂三十年來所有劇集，含最新劇集《霹靂兵烽決》、《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》等。（霹靂國際多媒體提供）

受到全球疫情影響，2020 年行動應用程式下載量大幅成長。依據行動程式分析業者 Sensor Tower最新資料顯示，2020 年上半，首次安裝的應用程式比去年同期成長 26.1%，目前已經來到 715 億次的下載量。其中，Google Play 就佔了 532 億次。

這次台灣地區Google Play商店公佈了年度最受歡迎的App前十強，其中應用程式類，霹靂國際多媒體的唯一官方影音串流《PILI APP》線上看強勢入圍，與《HBO GO》、《食尚玩家》、《Word》、《HealthBuy》、《口袋怪獸》等多項熱門軟體共同角逐年度熱門App冠軍寶座。

看最新劇集 玩社群互動

《PILI App》是霹靂布袋戲唯一官方App，也是全球首創的布袋戲社群娛樂平台，提供霹靂布袋戲30多年來的新舊劇集、音樂串流及社群互動功能，霹靂至今已推出超過80部劇集、影視內容累計超過3,000小時，誕生4,000多個英雄人物，包含最新劇集《霹靂兵烽決》、《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》、《霹靂英雄戰紀：蝶龍之亂》、電影《聖石傳說》等。

《PILI App》也推出不同收費方案，如主打戲迷「想追新劇不用等」月費599全館吃到飽觀看方案；獻給新粉絲的「初入武林嚐鮮價」199元，30天內狂追霹靂經典劇集不限次數！方便觀眾隨時號召好友，愛怎麼看就怎麼看。

對於面世未滿周歲即能入圍台灣地區年度熱門App佳績，霹靂國際非常開心，並且感謝大家對於霹靂與布袋戲的支持。霹靂企盼，透過《PILI App》以布袋戲文化串聯起台灣各世代，未來也會擴展至海外，作為台灣文化向世界傳播的重要接口。

霹靂國際也號召所有喜愛布袋戲文化與霹靂的民眾，記得點開Google Play，為《PILI App》應援投票。

投票網址：https://lihi1.com/SHjWA/PLNR

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