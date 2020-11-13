台中市1名女大生小雯（化名），與在網路認識的朱姓醫學院男學生發生性關係，給了對方初夜，朱男也說自己也是第一次，同意兩人交往後，卻發現朱男已有正牌女友，一度崩潰想輕生，所幸親友及時發現，憤而控告朱男索賠40萬元。台中地院認為，朱男以詐術侵害小雯貞操權，判他應賠償30萬元。

據了解，小雯2018年在網路認識朱男，同年8月29日，朱男邀請她到台中市租屋處，聊天時先強吻抱住小雯，再脫掉衣褲發生性行為。

朱男完事後謊稱自己從未交過女友，也是第一次發生性行為，希望小雯能成為她的女友，儘管小雯處女膜破裂，下體流血疼痛一週，仍允諾與朱男交往，並再度發生第2次性行為。不料2人交往半個月後，小雯從朱男的學弟口中得知，朱男早有正牌女友，小雯頓時精神崩潰，同年9月中旬輕生獲救，決定對朱男提出性侵告訴。

檢方認為，雙方第1次發生性行為後，小雯曾說：「你是第一個，但神奇的是，我在你身邊覺得有安全感。」，顯然雙方是合意性交，刑事部分予以朱男不起訴處分。

小雯不甘受騙再提民事訴訟，主張若早知朱男有女友，自己絕對不會與對方交往，是朱男以欺騙手段，侵害她的自由權、貞操權及身體權，因此提告求償40萬元。台中地院審理後認為，朱男以詐術侵害小雯貞操權，判他應賠償30萬元。

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