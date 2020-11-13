直播》為萊牛風暴止血！蘇貞昌到「皇家傳承」吃麵。(中時新聞網)

直播》為萊牛風暴止血！行政院長蘇貞昌到「皇家傳承」吃麵。(中時資料照)

政院萊牛圖卡風波，讓牛肉麵小店家遭波及，行政院上午在臉書官網公告把政院影片下架。但臉書又被灌爆，行政院發言人丁怡銘獲得蘇揆力挺，但似乎還未獲得民眾諒解。蘇揆傍晚5點到板橋吃牛肉麵，希望平息風波。

行政院昨公布萊牛圖卡，惹怒台北市長柯文哲，一度警告要翻臉。無辜的牛肉麵小店家也被波及，生意直直落。政院今天緊急下架影片，但網友怒氣未消，政院官網遭灌爆。

行政院上午臨時通知，蘇揆今天傍晚5點與丁怡銘、立委羅致政、張宏陸到「皇家牛肉麵重慶店」吃麵致意。

(中時新聞網)