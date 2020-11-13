直播》為萊牛風暴止血！蘇貞昌到「皇家傳承」吃麵 16:562020/11/13 中時新聞網 李俊毅 、 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 直播》為萊牛風暴止血！行政院長蘇貞昌到「皇家傳承」吃麵。(圖/中時新聞網 直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直播》為萊牛風暴止血！蘇貞昌到「皇家傳承」吃麵。(中時新聞網) 訂閱影音： 中時新聞網 直播》為萊牛風暴止血！行政院長蘇貞昌到「皇家傳承」吃麵。(中時資料照) 政院萊牛圖卡風波，讓牛肉麵小店家遭波及，行政院上午在臉書官網公告把政院影片下架。但臉書又被灌爆，行政院發言人丁怡銘獲得蘇揆力挺，但似乎還未獲得民眾諒解。蘇揆傍晚5點到板橋吃牛肉麵，希望平息風波。 行政院昨公布萊牛圖卡，惹怒台北市長柯文哲，一度警告要翻臉。無辜的牛肉麵小店家也被波及，生意直直落。政院今天緊急下架影片，但網友怒氣未消，政院官網遭灌爆。 行政院上午臨時通知，蘇揆今天傍晚5點與丁怡銘、立委羅致政、張宏陸到「皇家牛肉麵重慶店」吃麵致意。 丁怡銘買麵打統編「代誌大條」媒體人斷言：犯下3錯誤 (中時新聞網) #行政院 #牛肉麵 #蘇貞昌 #皇家傳承 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直播》蘇揆挺丁怡銘「年輕人知過能改」 王又正氣炸：我更年輕更帥你有放過？ 15:302020/11/13 政治 批蘇內閣汙衊牛肉產業 鄭照新質問：吃牛肉麵就能彌補傷害？ 13:312020/11/13 政治 「皇家傳承」總店湧人潮 現場等待至少20分鐘 13:162020/11/13 生活 跟風下訂牛肉麵？侯：長期支持、不要單一次捧場 11:452020/11/13 政治 用餐力挺皇家牛肉麵？ 侯：店家生意火爆，不去湊熱鬧 11:272020/11/13 政治 以後進牛肉麵店第一件事？網：丁怡銘已經親自示範了 08:212020/11/13 政治 蘇貞昌道歉沒誠意？粉專開砲：大街打人小巷道歉 11:152020/11/13 政治 民進黨主委何博文拜會皇家傳承牛肉麵 感謝店家體諒 13:132020/11/13 政治 「哏圖」遭政院瞎扯牛肉麵店家用萊牛 焦糖哥哥回應了 網：神切割 12:342020/11/13 政治 道歉還不夠、政院官網遭灌爆 蘇揆傍晚急赴皇家再吃麵 12:082020/11/13 政治 政治熱門新聞 丁怡銘買麵打統編「代誌大條」媒體人斷言：犯下3錯誤 - 政治 2024侯友宜若不出戰 媒體人爆一猛將可能再披戰袍 - 政治 行政院牛肉麵事件 網驚：國運籤居然神準預言 - 政治 「哏圖」遭政院瞎扯牛肉麵店家用萊牛 焦糖哥哥回應了 網：神切割 - 政治 美女立委釣出進口美豬真相 宅神驚民進黨：嚇得屁滾尿流失了魂 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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