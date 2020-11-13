中華職棒賽，盧秀燕兌現賭輸戴獅子頭跑行程，賭贏的副總統賴清德13日仍南下台中行銷，與盧秀燕、何欣純，3人一同到大坑「同框採橘」。賴清德說，「棒球是他最愛，行銷農產是責任」，對市長選舉被問是否準備好，推誰參選下屆台中市長？賴清德說，台中人才濟濟，但市長是由台中市民決定。

副總統賴清德說，市長人選與最終結果都是由台中市民來決定，這次球賽雖然「賭贏了」但還是選擇來台中行銷大坑，他很珍惜每一次為民眾服務的機會，有現任市長及立委陪同，站在2人中間感到非常榮幸。

副總統賴清德（右2）13日仍南下台中行銷大坑柑橘。（張妍溱攝）

賴清德不忘稱讚盧秀燕戴獅子頭跑行程「很可愛」，但看似賭輸卻是贏，因為把他帶來台中行銷，現場邊摘橘子邊吃，稱讚大坑橘子酸甜、酸甜，彷彿有「戀愛的滋味」。

賴清德當場行銷大坑柑橘，表示大坑天氣好，好山好水、物產豐富，邀大家來大坑採柑橘，相信是住在都市的孩子從沒有的體驗，尤其大坑美食更具特色，適合全家旅遊的觀光地。

(中時 )