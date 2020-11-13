今（13）日新增8例境外移入確診，這是台灣新冠疫情半年來單日病例新高，中山醫大兒童急診科主任謝宗學說，距離上次單日超過5位確診病例可追溯到今年4月敦睦艦隊染疫事件，這代表國際疫情正在快速惡化，台灣面臨的風險日與俱增。

謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」上表示，過去幾個月不少人談論台灣在「後疫情時代」該如何如何，每次看到這樣的標題他都想嘆氣，因為全球疫情從未結束，最近甚至比年初還要嚴重，只有台灣活在防疫泡泡的平行時空，稍有鬆懈馬上從「後疫情時代」轉為「疫情爆發時代」，加上我們的醫療體系治療新冠肺炎的經驗普遍不足，一旦爆發大規模疫情，慘烈的學習曲線是免不了的。

謝宗學指出，大家一定有吹過泡泡，應該知道泡泡的壁很薄、一碰就破，我們現在所處的防疫泡泡是否也是如此？雖然有邊境管制，但現在的國際人流的移動遠比4月活絡，爆發本土疫情的風險持續存在，因此勤洗手、戴口罩等個人衛生防護絕對不可以鬆懈！

謝宗學認為，今天新增8位確診病例不是高峰。北半球天氣愈來愈冷，冠狀病毒的活性將越來越活躍，若政府不設法加強控制國際人流進出，單日雙位數以上的確診病例將很快在台灣重現。

(中時新聞網)