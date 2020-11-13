「反關台挺中天」活動12日在南投縣草屯鎮敦和宮戶外開講，現場除聚集許多挺中天的民眾外，多位議員包括謝龍介、游顥也出席，堅決表示反對蔡政府進口含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口政策。
現任台南市議員謝龍介表示，萊克多巴胺在許多國家都有禁令，他認為瘦肉精就是一種毒藥，人吃了會異常興奮，而且會影響人類的生育力，以及讓老年人的產生慢性病。蔡政府和衛福部長陳時中，竟堅稱其沒有問題，因此他堅決反對瘦肉精進口。
現任南投縣議員游顥表示，蔡政府堅持要進口萊豬，在地豬農都十分擔憂，深怕衝到生計。另外南投縣府12日也在議員質詢時強調，《南投縣食品安全管理自治條例》經議會審議通過後，將逕行宣布實施，不送中央核備，堅持瘦肉精零檢出；但如果未獲中央核備，也無法貫徹瘦肉精零檢出。因此游顥呼籲現場民眾和南投縣民，一起從源頭防治，堅決反對含萊克多巴胺的美豬進口。
(中時 )
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