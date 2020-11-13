英國老將凱西在美國名人賽首回繳出1鷹5鳥的65桿佳績，2桿優勢領先群雄。(美聯社)

受到新冠肺炎疫情影響而延期的高球四大滿貫賽事之一的美國名人賽總算如願開打，可惜碰到惡劣天候，奧古斯塔球場下起磅礡大雨，首回合並無法順利完賽，多達44位球員被迫停桿休息，凱西以低於標準7桿的65桿領先群雄，尋求衛冕的前球王老虎伍茲繳出低於標準68桿並列第四，台灣小將潘政琮低於標準2桿70桿並列19。

去年重振雄風穿起綠夾克的老虎伍茲，賽前受訪時表示，雖然目前狀況不是很理想，但身體很健康，期盼能在這場比賽完成衛冕。

伍茲保有這件象徵榮耀的綠夾克以19個月，這次在強敵環伺下想要續保綠夾克的難度非常高，不過首回合在雨勢的桿擾下前9洞抓3鳥，後9洞再添1鳥，整場比賽0柏忌，打出少見的好手感，落後領先者凱西3桿。

前9洞就抓了4鳥的凱西，最漂亮一洞出現在第12洞5桿長洞，只花了3桿成功獵鷹，全場5博蒂1老鷹，打出平個人在奧古斯塔最低65桿佳績，以2桿優勢領先眾家高手。凱西賽後表示，打這場比賽是所有人的夢想，也是最大享受。

在美國孤軍奮戰的潘政琮，美國12日開打當天剛好是他29歲生日，單回3鳥1柏忌，有著平穩的表現。潘政琮說，「雖然碰到因雨暫停，幸好手感並沒有冷掉，第一次在奧古斯塔球場出賽打出紅字成績就很滿意了，加上今天又是我的生日，所以感覺到有些幸運成分，70桿就是送給自己最好的生日禮物了！」

(中時 )