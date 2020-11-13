證交所表示，矽力-KY（6415）於11月5日、6日，因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊而發布重大訊息公布相關財務業務資訊，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第10條第1項情事，惟該公司延遲輸入重大訊息，已違反前述處理程序之規定，故處以3萬元違約金。

(工商 )