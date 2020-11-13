矽力-KY違反重訊規定 處3萬元違約金 16:592020/11/13 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，矽力-KY（6415）於11月5日、6日，因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊而發布重大訊息公布相關財務業務資訊，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第10條第1項情事，惟該公司延遲輸入重大訊息，已違反前述處理程序之規定，故處以3萬元違約金。 (工商 ) #矽力-KY #違約金 #證交所 #重大訊息 #違反重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 違反重訊申報規定 藥華藥 遭處違約金10萬元 04:092020/11/12 證券．權證 稽查預售屋 僅1案沒違規 04:092020/11/13 財經焦點 苑裡南山重畫區車禍多 議員籲幫路命名設路牌助救援 18:142020/11/13 寶島 消保會反萊豬近百人抗議 場面一度失控 11:172020/11/13 社會 涉恐嚇罷韓志工「開車撞你」 里長謝振城等3人遭判刑 18:012020/11/13 社會 口罩國家隊再出包 違法售千萬片 04:092020/11/13 生活新聞 野外玩家最愛 皮卡車型購買因素大盤點 16:192020/11/13 汽車情報-汽車新聞 外資調節 500元高價股跌多漲少 04:102020/11/13 證券．權證 新北桃園聯手 抓水汙染現行犯 04:092020/11/13 地方新聞 藍營公布美豬顫抖影片 民進黨團：造假影片應立刻下架 14:212020/11/13 政治 財經熱門新聞 納智捷退出大陸市場 裕隆子公司東裕聲請破產清算 - 財經 - 工商 政府不救？ 晶片熱過頭 陸半導體龍頭爆負債近7000億 - 要聞 沒華為死不了？陸晶圓廠下場曝 慘輸台積電 - 財經 爆賺！台積電史上最大調薪20％ 逼死上班族 - 財經 存股族小心 這檔金融股又踩雷 專家爆2大要害 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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