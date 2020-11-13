雖然美國製藥大廠輝瑞與德國生技公司BioNTech研發的新冠疫苗有效性超過90％，令外界期待疫情很快能獲得控制。不過聯準會（Fed）官員與經濟學家對此樂觀預期卻大潑冷水，警告不要幻想疫苗上市可讓美國經濟立即復甦。

波士頓聯準銀行總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）接受媒體訪問指出，雖然疫苗研發傳出捷報，有助盡快遏止疫情，但由於疫苗普及仍需一些時間，因此預期明年下半經濟成長才有較明顯增強，這也意味未來6個月美國經濟仍將持續陷入起伏震盪。

他還補充經濟表現仍需繫於貨幣和財政措施的支持，不過美國國會何時推出財政刺激與規模大小迄今還是一大問號。他說：「在美國，財政政策的動向並不明確。」

北方信託（Northern Trust）首席經濟學家坦納本（Carl Tannenbaum）也認為，疫苗並非是解決美國經濟的萬靈丹，隨著美國經濟逐漸失去動能，美國需要大規模的財政刺激來支撐經濟發展。

(工商 )