美國大選雖仍受到川普發動法律戰，加上參議院喬治亞州2席議員要拖到明年才會有結果出爐，但仍符合華爾街希望由拜登當選、美國國會由共和黨掌握的局面，更好預測的政策走向以及難以推動的加稅措施預料將到來，不過，專家認為，這樣的情況下美國經濟復甦腳步不會太快到來，這有利於亞幣、尤其是人民幣長期看好趨勢。

據《CNBC》報導，高盛首席亞太經濟學家Andrew Tilton指出，美國將出現一個弱勢政府，意味著美國新一輪經濟刺激法案不會那麼快出爐，而且規模也不會太大，導致美國經濟復甦腳步，美國利率回調機率也不高。

Andrew Tilton表示，新冠肺炎疫苗發展，雖然能提振經濟復甦與利率，但亞洲國家表現將顯著優於美國。基於以上原因，亞洲債市將繼續吸引投資人關注，大陸國債市場1個月流入額度最多達2,000億美元。在資金效應下，亞幣相對於美元升值，預估2021年將由人民幣帶領走升。

隨著美國大選後局勢逐漸明朗，外資重新布局人民幣多頭部位，德意志銀行、花旗策略師都建議投資人重新關注人民幣走勢，德銀甚至喊出人民幣有機會上升至6.4兌換1美元。人民幣在川普政府任內，受到貿易戰影響衝擊，不過，在溫和派的拜登篤定當選後，成為支撐人民幣看漲的主要原因，外資持有在岸大陸債券的額度也創下歷年來新高紀錄。

(中時新聞網)