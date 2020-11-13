日本皇室秋篠宮夫婦29歲大女兒真子內親王遲遲未能完婚，今天以書面方式傾訴「結婚是必要選擇」。宮內廳2017年宣布真子訂婚喜訊，但2018年2月宣布婚事延期，至今已2年多。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，真子的未婚夫是大學時代同學、現年同為29歲的小室圭。

真子今天透過宮內廳發表書面信函說，「對我們來說，做為彼此在幸與不幸時能相互依偎的無法取代存在，結婚這件事，對我們來說，是為了小心守護自己的心生活下去的必要選擇」，表達出真子與小室2人對結婚的心意未改。

談到未來有關結婚的相關預定時程，真子說，「目前來說，要通知大家具體事項有其困難」，希望她跟小室在跟各自家人商量的同時，能持續向結婚邁進。

真子和小室兩人在2017年9月訂婚，但宮內廳2018年2月宣布2人婚期延後，當時外界預料結婚要等到與皇位繼承相關的重要儀式結束後的2020年。

真子父親、秋篠宮文仁親王2019年11月在生日記者會上，談到外傳今年是真子婚期延後期限時曾說，「有必要公布些什麼」；由於做為日皇換代連串儀式壓軸的「立皇嗣之禮」已結束，外界研判宮內廳所以選在此時公布真子信函。

日本宮內廳2018年宣布真子婚期延後，官方說法是真子與小室還沒有充足時間做好準備，與坊間媒體的報導無關。

不過，當年坊間媒體盛傳，真子與小室婚事延期的原因，可能跟小室母親債務糾紛有關，另外2本週刊也有類似報導。

(中央社)