糖尿病居國人10大死因第5名，糖尿病防治及糖尿病患者的照護，成為預防保健重大議題，南投縣衛生局輔導醫療院所，參加「糖尿病支付服務」，建立優質照護品質，有12家醫療院所，獲得衛生福利部糖尿病照護品質卓越獎。

每個家庭都可能有家庭成員罹患糖尿病，鼓勵民眾接受糖尿病篩檢，盡早發現、盡早接受治療，將能降低或延緩糖尿病管理不當，所引起的併發症，如心血管疾病、中風、腎衰竭與截肢等。

南投縣衛生局輔導各鄉鎮市醫師、42家醫療院所，參加「糖尿病支付服務」以建立連續性及完整性的糖尿病優質照護品質，提供患者完善的醫療照護服務，頗具成效，其中，衛生福利部南投醫院、佑民醫院、中國醫藥大學附設醫院草屯分院、埔里鎮衛生所、張寶文診所、黎俊奇診所、安杏診所、陳宏麟診所、許瑞娟診所、洪啟芬診所、育英診所、謝明哲診所等12家醫療院所，獲得衛生福利部中央健康保險署糖尿病照護品質卓越獎。

衛生局長黃昭郎表示，為鼓勵糖尿病友定期回診檢查，每年舉辦「糖友卡」活動，提供糖尿病患者診察、檢驗、衛教及追蹤等完整的醫療服務，同時也對優質糖尿病照護醫師，及其照護團隊予以鼓勵，共同守護縣民健康。

(中時 )