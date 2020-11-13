台中市長盧秀燕（右）穿上中捷公司制服、化身為一日列車長，向民代說明中捷籌備歷程。（林欣儀攝）

台中捷運綠線將於16日展開為期1個月的試營運，市長盧秀燕13日與立法院副院長蔡其昌、立委楊瓊瓔及市議會議員們搶先體驗，盧秀燕還穿上中捷制服、化身為一日列車長，透過廣播說明捷運籌辦歷程；蔡其昌則認為，中捷平穩度與北捷、高捷差不多，但在起步時暴衝感較大。

穿上中捷公司制服，盧秀燕變身為捷運列車長，站在售票機前介紹綠線沿線各站點，她表示，台中捷運歷經11年籌備、興建，終於要通車了，很感謝中央與地方全力支持、相關人員的付出，「台中將透過捷運更加起飛、繁榮，邁入交通新紀元！」

中捷公司董事長林志盈說，民眾只要持悠遊卡、一卡通或愛金卡等電子票證，16日開始即可在全線18個車站免費搭乘，搭乘時必須全程戴口罩、遵守站內及車廂不飲食等捷運禮節；16日開始至12月6日試乘時間為每天7時至20時，12月7日至15日試乘時間則比照未來正式營運、早上6時開放至24時。

中部第一條捷運將於下周開放試營運，外界預估初期可能吸引大批民眾搭乘，管制措施是否完善？林志盈強調，管制措施將分為3級，若列車已客滿、將於月台管制，若月台已滿、則管制點將挪至閘門處，第3級則將在車站出入口執行管制、會視站內人潮情況管制進站。

受邀體驗的蔡其昌日前接受電台專訪時，曾提及「盧市長藍線、環線不動作，將考慮選市長」，他對此說法做出解釋，蔡其昌說，說這話不是要宣布參選市長，只是想強調藍線與環線對台中的重要性，現在若擱置不做，大台中縣市縫合的契機將越渺茫，建議市府把握中央「前瞻基礎建設計畫」，不要忘了藍線、環線等路網。

(中時 )