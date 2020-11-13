新冠肺炎疫情影響旅宿業者，北市將推出團客、自由行補助方案，市府觀傳局長劉奕霆13日在議會答詢指出，團客補助下個月先上路，自由行因系統建置會慢一點實施，盼吸引數十萬國人到台北觀光。

台北市長柯文哲今赴議會接受市政總質詢，議員阮昭雄詢問北市旅遊補助內容，劉奕霆透露，團客下月初會先上路，將限定團客去夜市、景點及商圈消費，並入住北市登記合法旅宿，補助期間到明年3月7日為止，相關內容會再正式對外說明，自由行因系統建置問題，會慢一點上路，柯文哲也說，除了補助，市府也開始辦大型活動，慢慢把人拉回來。

觀傳局進一步說明，團客補助要求行程須走訪北市一處景點，例如台北101大樓、商圈夜市消費，並入住北市合法登記旅宿，就可獲1000元團費補助，但補助會交給旅行社，不會給民眾。

至於自由行，北市府研擬比照中央設置一個自由行系統，民眾先上網上傳證件登記後，入住時就可減免1000元，以房間為單位，每房每晚最多補助1000元。

此外，觀傳局說，補助人數、經費、自由行上路時間因為還要討論，目前還無法確定。

(中時 )