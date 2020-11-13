宇峻奧汀今日（11/13）宣布，為了讓玩家回味《三國群英傳》歷代作品，迎接明年1月13日發行的經典IP《三國群英傳》系列正統續作《三國群英傳8》，Steam全新上架《三國群英傳》系列前七代遊戲，並公佈了《三國群英傳8》與前七代的聯動活動。即日起，玩家只要購買齊《三國群英傳》系列1-7代，將在遊戲《三國群英傳8》中獲得聯動限定武將「虞姬」，另外，官方也發佈了《三國群英傳》系列遊戲22年頭像進化影片。

8代聯動活動開啟 限定武將“虞姬”登場

即日起，玩家只要購買齊《三國群英傳》系列1-7代，將在遊戲《三國群英傳8》中獲得聯動限定武將「虞姬」。《三國群英傳》前七代現已全部上架Steam，購買7代合集優惠包則可享6.1折優惠。

「虞姬」角色介紹。(圖/宇峻奧汀提供)

「虞姬」角色模組。(圖/宇峻奧汀提供)

「虞姬」立繪。(圖/宇峻奧汀提供)

「虞姬」大招示意圖。(圖/宇峻奧汀提供)

限定武將「虞姬」兌換規則：

1. 購齊三國群英傳1-7代或購買折扣合集包，皆可在《三國群英傳8》中解鎖聯動名將「虞姬」。

2. 聯動獎勵需要等到《三國群英傳8》於1月13日發售並購買後才能領取。

3. 若解鎖名將「虞姬」後退款《三國群英傳》系列任意一代或多代，將會使得在《三國群英傳8》中無法繼續使用名將「虞姬」。

4. 不同平臺資料不互通，需在同一平臺購齊7代，才能在同平臺的8代中解鎖聯動名將「虞姬」。

1-7代購買連結：https://store.steampowered.com/bundle/16863/17/

在《三國群英傳Ⅶ》推出後，《三國群英傳》系列睽違了12年，《三國群英傳8》將於2021年1月13日正式推出，許多人心中的回憶，即將正式歸來。歡迎玩家追蹤Facebook粉絲專頁，更多最新消息與活動資訊都會在此公布哦

(科技)