彰化地方治理論壇13日登場，邀請前經濟部部長尹啟銘專題演講。（黃國峰攝）

彰化地方治理論壇13日登場，議長謝典林表示，舉辦地方治理，就是希望在2020年接踵而來的時空變局下，探討怎麼立足彰化、放眼國際，藉由交流對話，激盪創新的火花，幫助地方產業面對挑戰。（黃國峰攝）

彰化地方治理論壇13日登場，前經濟部部長尹啟銘、議長謝典林、縣長王惠美接受訪問。（黃國峰攝）

彰化地方治理論壇13日登場，上午場聚焦「後疫時代 在地產業突圍」。前經濟部長尹啟銘、中華經濟研究院副院長王健全、彰化縣政府經濟暨綠能發展處長劉玉平、彰化縣中小企業協會理事長盧玉娟，以及彰化縣議會黃千宴、莊陞漢與陳重嘉等，進行交叉座談。（黃國峰攝）

彰化地方治理論壇13日登場，下午場聚焦「文化創新 翻轉在地產業」，彰化縣議會温芝樺、張錦昆及陳銌銌三位議員，與彰化縣政府文化局長張雀芬、卦山力藝術祭活動策展人葉育君、2020跑攤藝術季計劃主持人胡魏茹，以及弘光科技大學文化創意產業系副主任吳振廷等，一起深入把脈。（黃國峰攝）

彰化地方治理論壇13日登場，邀請前經濟部部長尹啟銘專題演講「全球變局與產企因應策略」，並聚焦「後疫時代 在地產業突圍」、「文化創新 翻轉在地產業」主題，深入把脈，吸引座無虛席，激盪創新的火花。

議長謝典林表示，2020是充滿變局的一年，從中美貿易戰、新冠肺炎到美國大選，一連串戲劇性變化接踵而來是從來沒有的經驗，舉辦地方治理，就是希望在這時空背景下，立足彰化、放眼國際，藉由交流對話，幫助地方產業面對挑戰，在變局中突圍。

前經濟部長尹啟銘，以國家級的視野高度為彰化產業界提出建議，並剖析美國總統大選過後，美中台三方未來在國際貿易及經濟上的關係。上半場在地產業突圍論壇，尹啟銘也和中華經濟研究院副院長王健全、彰化縣政府經濟暨綠能發展處長劉玉平、彰化縣中小企業協會理事長盧玉娟，以及彰化縣議會黃千宴、莊陞漢與陳重嘉等，進行交叉座談，現場座無虛席，互動熱烈。

尹啟銘鼓勵縣府啟動一些概念的規劃，透過議會來協商，取得共識，再到中央爭取相關的資源與政策的配合，強調沒有夕陽產業，只有夕陽產品，彰化的傳產能夠存活至今，只要給予適當的環境，就能進行經濟轉型。如力麗紡織和福懋紡織打進蘋果的生產供應鏈，就是典型例子，包括機械業也是一樣，需要靠無數個中小企業的努力，彰化有這麼好的產業發展能量，只要稍微給予方向與協助，相信就能夠讓傳產升級。

縣長王惠美感謝尹前部長精密演講，針對彰化縣優勢來提醒，縣府會盤點優缺的地方，與產業結合，透過產官學，好好地把優勢展現出來，後疫情時代值得省思，如何把產業提升，進而把現有優點好好發展。並表示，一直希望加快二林中科招商，加上二林精密園區的整體開發，讓彰化產業發展有更完整的優勢，彰化縣有非常多的隱形冠軍，如何讓他們有安身立命的地方，願意大幅度的升級是重要關鍵。

下午場的「文化創新 翻轉在地產業論壇」，邀請彰化縣議會温芝樺、張錦昆及陳銌銌三位議員，與彰化縣政府文化局長張雀芬、卦山力藝術祭活動策展人葉育君、2020跑攤藝術季計劃主持人胡魏茹，以及弘光科技大學文化創意產業系副主任吳振廷，分別就青年返鄉、藝術再造、觀光轉型、文化創新與產業翻轉等議題，從個人的經驗與專業出發，藉由多元與深入的探討，勾勒彰化未來文化與產業的新風貌。

議長謝典林表示，彰化身為中台灣精密機械、中小企業與農業重鎮，是培育許多隱形冠軍搖籃，關鍵時局，彰化縣議會期能藉此論壇，攜手整合產、官、學、研等各界的專業，注入新思維，幫助地產業突圍，再創繁榮新局。此外，彰化特色也在文化內涵，怎麼激盪文化、藝術的能量、土壤，值得一起來注入創新想法。

(中時 )