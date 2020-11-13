由三星電子等重量級權值股勁揚帶動，周五南韓KOSPI指數反彈收漲0.74%，為2,493.87點，在新冠肺炎疫情升溫的擔憂籠罩下，盤中曾一度下挫0.6%。繼前一周周線大漲6.6%後，本周韓股再漲3.2%。

在外資買盤追捧下，三星電子勁升3.6%，股價創下歷史新高。SK海力士、現代汽車與Kakao等其他重量級個股，亦分別上漲1.8%、2%與2.2%。

雖然韓股反彈收高，但投資人仍對國內外新冠肺炎疫情升高感到擔憂。南韓周五公布，截至周四午夜，南韓增加191人確診，創下10周來單日新高。此外，美國的每日確診數已連續8天超過10萬人。

外資連買7個交易日，創下1月中旬來最長的買超記錄，今日買超韓股5225億韓元。本周以來，外資買超韓股2.32兆韓元，創下2013年9月來最大單周買超金額。

韓元收跌0.07%，收在1,115.6兌一美元。本周韓元收漲0.4%，延續前一周上漲1.3%的升勢。

(時報資訊)