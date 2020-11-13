全球新冠疫情的惡化趨勢，投資人從輝瑞疫苗歡呼中回復謹慎，周五包括港股的亞洲主要股市全面下挫。另外美股主要指數周四隔夜的下挫，亦讓港股承接延續的跌勢。

周五香港恆生指數開低走低，尾盤略回升，收小跌30.76點或-0.12%，為26138.62點。國企股(H股)跌47.52點或-0.45%，為10531.95點。電訊股領跌2.78%，跌深最多，石油股跌1.71%居次；銀行股和保險股接續周四弱勢，分別收跌1.40%和1.39%。

美國加州、德州累計確診人數雙破百萬，另聯準會主席包爾稱美經濟前景不確定，顯現疫苗短期間內仍無法實際抑制疫情。

電訊股下挫。中國電信、中國聯通分別跌7.78%和6.38%。

石油天然氣股下挫。中海油大跌4.0%，報8.51港元；中石油和中石化分別跌2.8%和2.2%。

恆指科技指數暴漲3.0%，連二日反彈，和緩了大盤的跌勢。京東漲7.8%，美團漲6.6%，小米漲4.3%；重量級權值股騰訊漲4.3%，收報602.0港元；阿里巴巴漲1.5%，收報257.0港元。

SOHO中國大漲7.0%。高領資本最新聲明，無意讓SOHO中國私有化。然據路透消息指出，高領證進行私有化談判，估交易金額將在20億美元之間。

(時報資訊)