為後疫情時代超前部署！國立臺灣師範大學與捷達光電公司攜手合作，打造無邊界視訊錄播教室，盼藉此合作可以結合雙方在教育、科技上的專業，協助台灣教育數位改革與創新，以回應後疫情時代的高等教育需求。

今天的揭牌儀式，由臺師大由吳正己校長帶領，偕同教務長劉美慧、秘書室公共事務中心主任康敏平、管理學院院長周德瑋、EMBA執行長王仕茹等師長，及捷達光電公司董事長湯文彬、總經理翁如玉等人共襄盛舉。

捷達董事長湯文彬表示，捷達一直期許以「e化教學解決專家」為努力的目標。許多的新創產品，在市場尚未具備經濟規模的初期階段，捷達即不計盈虧的導入教學環境中，並與學界共同研究在地化與實用化，以提升教學環境，優化教學方法，並與國際接軌。感謝吳校長及師大所有長官和師生們對捷達的信任與支持，國立臺灣師範大學，不但是國內師範體系中的領頭羊，也可看見臺師大在學術的國際化與培養學生的國際觀上，投入了豐沛的資源，在教育學領域的研究與創新改革更是不遺餘力，在世界大學排名上取得了非常卓越的成績。看好視訊、直錄播的需求必定會成為未來教育趨勢，在規劃創新的視訊錄播教室上，捷達憑藉多年經驗，將教室內的硬體設備及軟體設備做整合，觸控螢幕可用於顯示畫面亦可當作黑板使用，教室前後高解析攝影機頭捕捉上課畫面，並透過錄播系統製成多畫面分割版型的影片。此外，環控系統控制教室內所有設備，透過一鍵化管理，提升教師在使用多媒體設備上的效率。

捷達光電成立於2001年，2010年因應時代變遷，教室市場重視完整的智慧設備整合方案，資訊設備的需求也逐漸被商務市場需求，故捷達成立捷達數位系統股份有限公司，為客戶帶來更完整的服務。捷達主要的服務為提供「e化教學環境解決辦法」，協助提升教育現場的教學效率，我們認為資訊融入教學環境及提昇教學理念，教室內所有的設備與校園的設計，都應該從「創新教學、有效學習」著手，由「e化互動學園」的概念出發，期望達到「數位城市、e化互動學園」的願景。提供的產品包含：投影機、互動投影機、電子白板、數位講桌、視訊及會議系統設備、大尺寸LED觸控顯示器以及量身打造的e化設備解決方案等。

師大校長吳正己致詞表示，今年上半年因新冠肺炎疫情影響，臺師大曾啟動遠距教學授課，在現代科技支援下，提供學生不中斷的學習。感謝捷達公司捐贈「捷達視訊錄播智慧教室」，打造乙間具討論式、參與式的智慧型教室，讓遠距教學內容及方式更加多元，讓臺師大向智慧校園目標更邁進一步。也感謝總經理翁如玉校友協助，促成此一美事。臺師大具備數位教育研究能量，結合捷達公司專業建置智慧教室的經驗，將科技落實於教育場地，相信雙方合作、結合教育與科技上的專業，將可帶領台灣教育數位改革與創新。

臺師大管理學院自2008年成立以來，積極促進國際交流，推動英語授課課程及國際大學雙聯學制，以國際化的觀念培養學生視野，讓學生可在課業學習過程中累積實力，厚植未來的就業競爭力。管理學院下設之高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA)目前已招生至第10界，優秀的師資與優質的課程，屢獲評鑑肯定，在師資的評比上更獲得全台管理在職專班的第一名。

(時報資訊)