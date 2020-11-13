台韓合作音樂劇《我的上海天菜》。(C MUSICAL提供)

今晚影集《返校》在金馬影展「首映」，劇中女主角之一的李玲葦近日正如火如荼的參與「台韓合作」音樂劇《我的上海天菜》排練，不僅跟著韓國編舞、歌唱指導苦練劇中的舞蹈、歌曲之外，更為了要演出上海演員「吳玲玲」這個角色，看劇練習角色說話的語氣、口音。

不僅在鏡頭演出有優秀的表演，李玲葦更是一位能唱、能跳的劇場演員，這次在音樂劇《我的上海天菜》裡挑戰在婚姻關係中觸礁的演員吳玲玲，用她細膩與張裡的演技，詮釋著初戀的甜蜜到後期愛情消磨後的孤寂與怨懟。

此外，這次C MUSICAL邀請了來自韓國的音樂劇編舞，更是讓玲葦一次「挑戰」抱括音樂劇中最經典的雨傘、爵士、華爾滋舞蹈，以及充滿韓國特色的K-Style音樂劇舞蹈風格，每次在老師教學結束之後，都可以看到玲葦在休息時間，獨自看著鏡子練習，希望讓每個舞蹈動作都更加完美。

不僅有好看的作品，今年12月，C MUSICAL將打破觀眾對於「走進劇場」的想像，在音樂劇《我的上海天菜》演出現場，用媲美韓劇般的浪漫愛情音樂劇做為月老，為單身男女開啟相遇的契機。

繼史詩級音樂劇《傾城記》後，C MUSICAL再次邀請來自韓國導演、編舞、歌唱指導，攜手台灣黃金創作團隊一同打造今年冬季最浪漫的「跨國戀曲」；導演成烈錫就表示，「天菜」會將韓劇裡才有的怦然心動、首爾大學路爆淚爆笑的療癒感受、紐約百老匯的極致娛樂饗宴，讓觀眾在劇場裡一次體驗。

除了堅強的創作團隊，這次的演出陣容更是台灣音樂劇舞台的「天菜級」組合；新生代OST小王子龔言脩首次挑戰音樂劇舞台飾演男主角劉杰、韓國大邱國際音樂劇節獲得「最佳女主角」提名的音樂劇女伶飾演女主角Renee、影集《返校》女主角之一的李玲葦，搭配實力派劇場演員江翊睿、張擎佳、周家寬，不只耳目一新更要聲入你心。

《我的上海天菜》是獨角音樂劇《焢肉遇見你》的系列作品，希望透過美女律師Renee的視線去呈現都會女性的美麗與哀愁、三十歲女性的困惑與煩惱，以及在社會框架底下，還有沒有勇氣去相信幸福還是會靠近？更多演出資訊與購票請洽C MUSICAL粉絲專頁：https://www.facebook.com/itsCMusical。

(中時新聞網)