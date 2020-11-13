在出售土地廠房等業外收益挹注下，聚酯加工絲廠宜進（1457）2020年累計前3季稅後淨利6.82億元，年增141.84％，EPS為3.06元。市場指出，宜進近幾年積極投入不動產領域，預期土地資產收益將成未來主要的獲利貢獻來源。

宜進在2020年第二季出售2筆土地建物分位於台南、台北，獲利約7億元；第三季再出售1筆台南土地建物，獲利約1.5億元。

不過，受到國內紡纖產業普遍因疫情衝擊，今年營運衰退下，宜進在前3季，也認列了轉投資宏洲（1413）等損失。

基於國內紡纖產業規模、產能，在全球市場競爭力下滑，近幾年來，宜進積極轉型朝不動產市場進軍，持續增加商業不動產投資以穩定獲利來源；統計下來，宜進投入的商用不動產，包括內湖德孚瑞光11樓，以及台中振興路土地，汐止遠雄U-TOWN和國揚矽谷11~13樓等。市場預估，這些不動產的投報率約在2.9~3.2％之間。

另外，宜進先前買進的南港玉成段土地，已由遠雄協助興建一棟辦公大樓供宜進做為企業總部，未來預計分屋比率為地主64％（宜進29.3％，光明21.0％，大田13.7％)、遠雄建設36％。預計最快2021年後完工。

(工商 )