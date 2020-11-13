屏東之光！來自屏東縣萬丹鄉的佳合農產總經理，同時也是竹林有機農場創辦人的黃淑女，獲得「2020微型創業楷模」，已由勞動部次長王安邦頒獎，並恭喜10位獲獎者，自上百位受推薦名單中脫穎而出。

王安邦強調，「2020微型創業楷模」由勞動部主辦，耗時九個多月，從全國分區評選，到動員全國十餘位評審，從全國初選、複選、決選與實地訪查等，獲獎者堪稱過五關斬六將，像自己從小按部就班，沒想過創業，覺得每位創業者都勇氣可嘉，能自上百位推薦名單中獲獎，讓人敬佩！

十位微型創業楷模之一的黃淑女領獎時淚灑當場，除感謝勞動部勞動力發展署署長施貞仰、高屏澎東分署分署長程泰運與屏東科技大學的鼓勵鞭策外，更強調「要感謝的不是家人，而是同仁，因為有同仁，才能朝著發展有機志業的目標前進，同仁是最好的夥伴與最大的資源」，意外戳中現場許多觀禮企業主的淚腺，紛紛拭淚，直呼深有同感。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長程泰運指出，黃淑女辭去美容美髮教職「鐵飯碗」而投入有機農場，從香水變汗水的故事讓人動容，目前已有7公頃多的農耕面積，生產超過52種蔬果，除都通過台灣寶島有機農業發展協會驗證外，其中，日產3,000台斤以上的「紅骨九層塔」，更獲得王品集團、台畜與奇美等的青睞，被選為契作對象。

屏東科技大學創新育成中心經理曾珍琦說明，黃淑女為開發九層塔保鮮技術，創立「佳合農產有限公司」，並進駐屏東科技大學創新育成中心，更就讀「屏東科技大學農企業管理研究所」，求知若渴與虛心若愚值得肯定，最新推出的「聖羅勒茶」因為能暖胃，每口都讓人感受到大地的寧靜致遠與親近自然的舒壓放鬆，獲得許多知名高檔餐廳如「阿漢私廚」與「牛園」等選用。

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