為避免外在因素影響國內治安與社會穩定，警政署採取「制亂於初動」作法，全力防制幫派滋擾社會治安，再次聯手台灣高等檢察署及全國各地方檢察署實施「全國同步掃黑行動專案」，針對幫派涉及地下錢莊、侵害公共工程與隱身特定政黨暴力犯罪行為，強化聚焦打擊。

刑事局表示，這次專案共動員全國警力1萬698人，共檢肅治平目標23人、手下成員149人，並查緝涉及各類暴力犯罪的幫派分子96案110人，總計查獲幫派犯罪133案282人、查扣不法金流達1215萬餘元。其中更查獲隱身特定政黨的幫派犯罪組織2案17人。

其中，刑事局偵查第二大隊偵辦以通化街幫54歲朱姓男子為首的暴力集團，發現嫌犯經營地下錢莊，利用企業主或個人財務危機，急需龐大資金調度時，提供借貸應急並收取高額利息，衍生利滾利以債養債情事，因被害人債台高築無力償還，涉嫌指揮手下成員以恐嚇、囚禁、強行搬運高價藝品及強迫土地轉移等方式催討債務，朱嫌及6名成員以涉犯重利、強制、妨害自由、恐嚇取財檢肅到案，並查扣現金1000餘萬元，檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。

21歲凃姓男子為台南地區組合首要，經營地下錢莊牟利，被害人未按時交付高利貸利息時，便指揮手下至住家騷擾及恐嚇其家屬，使被害人全家不堪其擾，致有被迫搬離住處躲避討債情事；另為顯示其在幫中地位及地方不法勢力，動輒聚眾滋事傷害被害人等暴力犯行，對當地治安形成重大威脅與危害，台南市警方將凃嫌及9名成員逮捕到案，依傷害、恐嚇取財、毀損、重利等罪嫌送辦，檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。

竹聯幫豹堂林姓副堂主，身兼桃園地區政黨主委，仗勢幫派身分強行介入多起廢棄物清理業者商業活動，並非法傾倒廢棄物，刑事局將林嫌等12人檢肅到案後，林嫌13日遭羈押禁見。

新北市警方偵破竹聯幫25歲李姓男子，誆稱受委託追討債務，涉嫌指揮手下毆打被害人，並強行拍攝裸照等手段，逼迫簽立本票，深入追查更發現李嫌具特定政黨黨員身分，警方將李嫌與4名成員檢肅到案，檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。

(中時 )