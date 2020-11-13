美國總統川普在此次大選連任失敗，但距離他明年1月20日卸任前還有一段時間，外界紛紛猜測，以川普的狂人性格，是否可能在對外事務上，「幹一票大的」，在台海、南海議題給下一任的拜登出難題？擁有美國南加州大學工程博士學位的賴士葆立委直言，台灣恐怕要小心了。

賴士葆近日港媒《中評社》專訪，他表示，對於外界猜測，川普是否會對外發動戰爭？他認為看起來短時間應該不至於，也希望川普不會，但不能排除的情況是，川普可能會塑造區域局勢更緊張，這可能性是存在的。

也有不少人好奇，「川普如果拒絕下台」的後果將如何？賴士葆表示，美國開票過程嚴謹且透明，要產生大幅的翻盤不太容易，若真發生可拒下台，可預期美國會比較動亂，川普也會丟美國的臉，但美國是時間到該做什麼，有既定機制的國家，出現爭議都有經驗處理，畢竟是很成熟的民主國家，由不得川普賴著不走。

賴士葆強調，川普換掉國防部長，就他所知，是因為選舉期間，川普想要靠軍事力量來製造大動作，讓「中美軍事緊張態勢」提升，但艾斯培（Mark Esper）不從，所以才被川普拔官。

(中時新聞網)