◎美牛萊劑零檢出？陳吉仲：萊劑代謝快

行政院發言人丁怡銘昨天直指某家使用進口美國萊牛的牛肉麵店獲得牛肉麵節冠軍，但店方隨即出示使用的牛肉並無檢出萊克多巴胺，對此，農委會主委陳吉仲表示，只有美國在飼料添加萊克多巴胺，而在牛肉或豬肉上萊劑的半衰期代謝速度很快，24小時內就代謝8成，「但美國牛肉大部份使用萊克多巴胺」。

◎高麗菜超種警報 農糧署：農民應謹慎評估

今年2期稻作已進入採收尾聲，邁入冬季蔬菜裡作可種植期間，因近期高麗菜市場價格佳，農民種植意願大增，相繼投入生產，據農糧署供苗預警系統統計，11月上旬甘藍種苗供應量達731萬株，二度爆紫燈，種植量超過市場合理需求，農糧署隨即以官網、FACEBOOK、LINE及簡訊等多媒體管道發布宣導訊息，籲請農友自11月中旬起調整生產規劃、分批減種，以確保合理收益。

◎中天員工赴總統府 遞交陳情信給蔡英文

中天員工代表今親送遞交蔡英文總統的陳情信和連署書到總統府，中天員工代表副總監林于喬向總統府代表表示，「蔡總統說過，勞工是她心裡面最柔軟的一塊，所以我們今天能代表中天475位員工，將連署書，轉給蔡總統希望蔡總統聽到我們員工的心聲」；總統府派出專委彭昌盛接下陳情信及連署書。

◎5天內第3起 台大又一學生墜樓命危

台灣大學13日下午14時29分，再傳疑似墜樓意外，一名年約20歲大二男學生被發現在社會學院旁，疑似墜落，目前原因及高度不明，救護人員到場發現男子意識不清、肢體骨折，已緊急將他送往台大醫院急救中。警方及校方調閱監視器，發現該名學生是獨自上樓後就不明原因墜落，目前正調查原因當中。

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(中時新聞網)