由富邦人壽冠名贊助的109學年度大專籃球聯賽即將在16日於台灣科大由女子組率先開打，上學年度在強敵環伺下奪得隊史首冠的世新女籃將展開衛冕腳步。男子組則在20日於輔大中美堂登場，健行科大將尋求5年第4座冠軍獎盃。

為降低疫情發展的不確定性衝擊，在教育部體育署與富邦人壽等挹注資源下，藉由多元轉播平台及推廣活動提升賽事關注度；本屆賽事237場中播出205場，轉播率達86%，點開手機可即時收看 LINE TODAY 直播，另 Eleven Sports 於男、女生預賽及複賽在有線電視、MOD 213 台與 Hami Video 皆提供多平台播出，而 MOMOTV也將在男子複賽與男、女生決賽提供4K高畫質直播，並結合 YouTube SSUtv 頻道於127 場電視轉播場次提供賽後立即重播，以及自行研發5G手機直播技術加碼直播78場，為球迷帶來更多元的轉播享受。

本屆女一級採預賽12隊、複賽6隊各打一次循環，最終取前4進軍臺北小巨蛋。世新大學女籃上季驚險於四強賽三度延長的史詩戰役中勝出，而後在決賽以4分差擊敗文化大學獲得第一座冠軍，本屆補進前菲律賓國家女籃當家中鋒潔丹妮兒與林蝶捍衛禁區，想達成隊史首次二連霸的決心滿點，可見UBA自100學年度與WSBL切割後隊競爭提高，也因此難有球員生涯得分累積破千分，但今年文化大學的徐玉蓮卻有望在預賽突破此紀錄，已參賽5屆、出賽69場、總得分來到916分的她，極有機會成為切割後首位達成生涯1000分的女子球員。

男一級16隊預賽採單循環，共分四個階段舉行，前兩階段各有8隊上場。尋求五年內第四冠的健行科大，將在20日起於輔仁大學中美堂與地主球隊和連三年補進HBL MVP 的政治大學等8隊過招；而改制後唯一拿過三連霸的臺灣師大、上屆寫隊史最佳第三名的中州科大以及 107學年度亞軍義守大學等8隊於30日起在義守大學體育館開打。

(中時 )