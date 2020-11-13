美國家具經銷商客思達-KY（2936）13日公布財報，受惠美國房市交易熱絡、以及居家辦公、遠端教學需求，增添民眾購買家具意願增溫，帶動整體出貨動能逐季升溫，第三季合併營收新台幣28.69億元，較上季成長17.47％；此外，在有效控管倉儲人事費用下，第三季稅後淨利0.82億元、EPS為1.08元，已連續兩季繳出獲利成績單；累計前三季稅後淨利1.34億元、EPS為1.76元。

客思達-KY表示，今年受到疫情影響，線上購物商機大幅提升及居家辦公需求增加，帶動Amazon、Wayfair等電商客戶持續保持強勁拉貨力道，挹注第三季電商銷售佔整體營收比重提升，公司更與美國Military Makeover實境節目合作，提供美國退役軍人家庭以Coaster品牌家具打造理想的居住生活空間，有助提升品牌知名度與識別度，可望進而帶動市場占有率提升。

客思達-KY並指出，為因應國際運費全面漲價，集團已於銷售價格作出相應之調整，第三季整體毛利率保持32％水準，另一方面，持續優化集團自行開發之採購管理系統及經銷商銷售平台功能，保持健康庫存水位以達到良好存貨周轉效能，有效控管倉儲人事費用，創造整體營運獲利能力精進，第三季營業利益率達4.97％。

展望第四季，客思達-KY表示，隨著全美居家裝修需求持續熱絡，且第四季適逢感恩節、黑色星期五及聖誕節等傳統銷售旺季，有助於創造新一波銷售動能。

此外，在數位布局方面，客思達-KY也表示，除了今年新推出的Coaster APP，以數位展示間（Digital Showroom）來展現家具樣貌，未來將更進一步導入3D及擴增實境（AR）等影像技術，升級數位化行銷工具之應用，提升民眾購買意願。

(工商 )