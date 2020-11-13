本世紀以來，從美國新政府上台到韓美總統會談至少需要一個半月的時間。因為，美國新政府需要時間討論朝鮮半島政策並整理相關方針。根據往例，南韓總統文在寅和剛當選美國總統的拜登很可能在明年3月前後舉行首次元首會談。

《朝鮮日報》報導，現任美國總統川普就任後的首次韓美元首會談於2017年6月30日在白宮召開，距離他上任約5個月的時間，距離文在寅政府上台約一個半月的時間。美國前總統歐巴馬和南韓前總統李明博的首次會談於2009年4月2日舉行，距離歐巴馬上任約兩個半月的時間。而美國前總統小布希上台47天後的2001年3月7日，在白宮與南韓前總統金大中舉行了首次會談。

有輿論分析，大陸可能會在拜登政府的首次韓美元首會談之前舉行中韓會談。外交界有觀測認為，大陸國家主席習近平可能會在12月中旬前突擊訪韓。換言之，大陸有可能在拜登政府上台之前，出面鞏固和南韓的關係。此外，還可能以南韓計劃年底前在首爾舉行的中日韓首腦會談為契機，由大陸國務院總理李克強率先訪韓。但這其中的變數是日本首相菅義偉是否訪韓。

此前，南韓政府宣稱習近平確定年內訪韓，最近又退了一步。當天，韓國外交部長康京和在從美國回國的途中，被記者問及習近平訪韓事宜時，她說，目前還沒有進行具體日期的協商，雙方正基於新冠疫情穩定後儘快訪韓的原則持續進行協商。

(中時 )