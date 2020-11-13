8月28日大法官做出793號解釋，認定黨產條例合憲，對此台大公共事務研究所與理律法律事務所今天舉辦「黨產條例釋憲案對民主法治的衝擊；重建還是解構？」論壇，與會學者均對黨產條例和793號解釋提出諸多批評，前大法官湯德宗更直言，黨產條例的「示範」恐將遲滯大陸民主轉型。

湯德宗指出，黨產條例是奇葩的立法，公然溯及既往，還以民主法治國標準，評價行憲前的行為，而且違反無罪推定原則一再使用推定作法，並授予行政機關「保全處分」權(一般是法院才有)，且排除「法安定性」原則，相關資產受讓人(第三人)還會遭到無窮追索。

然而湯德宗表示，黨產條例雖然空前，但恐怕不會絕後，試想，如果未來國民黨重新執政，是否也要有樣學樣的立法？大陸看到台灣的經驗後，習近平還會想學蔣經國推動民主化改革嗎？如果哪天中共轉型後也會被清算鬥爭，他還願意轉型嗎？台灣這樣做恐將遲滯大陸民主轉型。理律法律事務所所長李念祖則提醒應注意多數暴力的問題，黨產條例制定時偷偷轉變了概念，將政治道德上的不當轉變認定為法律上的不法。美國憲法上有諸多對抗多數暴力機制，包括三權分立、兩院制國會、禁止國會針對個案立法或溯及立法、司法獨立，793號解釋卻忽視對抗多數暴力的重要性。

東吳大學法律系教授林三欽質疑，黨產會既非獨立機關，成員又由行政院長直接任命，能超然行事？所以應該把不當黨產認定提升為法官保留。台大政治系教授黃錦堂也指出，德國不當黨產處理組織是讓各黨派都參與的，黨產會也應有在野黨成員。

台大公共事務研究所所長陳淳文則指出，793號解釋最大的問題是用司法來界定歷史，因為要有公正中立的基礎’必須存有第三者角色，但法官面對歷史，人處社會脈絡中，很難真正落實第三者角色，所以不宜由法官處理歷史。

東吳法學院講座教授董保城則質疑，如今政府把所有所謂的不當取得財產都收歸國有，可收歸國有幹嘛？買萊豬買武器？這是我們要的嗎？德國的做法是還給原本所有權人。

(中時 )