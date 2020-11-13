美國司法部宣佈，華裔風濕病學教授和科研人員鄭頌國(Song Guo Zheng，譯音)在向美聯邦政府申請免疫學研究經費期間，隱瞞了參與大陸官方「千人計畫」及一家大學的關係，針對聯邦府的指控，鄭頌國已經認罪，未來可能面對最高5年的刑期。鄭頌國所任職的俄亥俄州立大學也已經將其解職。

據《美國之音》報導，現年58歲的鄭頌國是美國內科醫學教授，曾在俄亥俄州立大學和賓夕法尼亞州立大學領導自體免疫研究團隊。他已承認在向美國國立衛生研究院(NIH)申請科研經費時，隱瞞了他參加大陸「千人計畫」以及與中國大陸一家大學有關聯及合作的重大事實。

根據法庭文件，鄭頌國從2013年以來就參加了大陸的人才計畫，將他在美國的研究成果提供給大陸，但沒有向其美國雇主或美國衛生研究院披露此一利益衝突關係。

美國當局說，鄭頌國在得知其美國雇主開始對他進行調查後打算逃離美國，但在2020年5月22日於阿拉斯加州的安克拉治機場被捕，當時他搭機到安克拉治準備乘另一架包機飛往大陸。

報導說，鄭頌國周四在俄亥俄南區聯邦法庭認罪，法官將擇日宣判，他被控向聯邦政府提供虛假陳述的罪名，最高可能判5年徒刑。

鄭頌國承認，為了把美國國立衛生院大約410萬美元的撥款用於發展中國在風濕病學和免疫學方面的專長，他在申請經費時撒了謊。

俄亥俄州媒體《哥倫布快報》(The Columbus Dispatch)也報導說，鄭頌國未向該校披露他與外國機構的大量帶薪工作，俄亥俄州立大學已將其解職。

(中時新聞網)