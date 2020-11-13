基層農會總幹事明年3月15日將改選，今（13日）登記截止，雲林縣20鄉鎮市農會有19名現任總幹事尋求連任，其中斗六張喬復、斗南張燕容、古坑袁誌謙、虎尾黃鈺惠、土庫黃萬聰、北港林翠香、東勢陳倉富有挑戰者，斗南農會更多達4人登記候聘。

鄉鎮市農會總幹事候選人登記自9日到13日下午5點，雲林縣20鄉鎮市農會除元長鄉農會總幹事李美容申請退休外，其餘19鄉鎮市現任總幹事都尋求連任，有17人獲農委會評定為績優總幹事。

前虎尾農會保險部主任蔡武吉（右一）帶大批資料登記。（周麗蘭攝）

據「農會總幹事遴選辦法」規定，績優總幹事申請登記原農會總幹事候聘人時，若其他候聘登記人評審總分未達90分，中央主管機關不予評定為合格人員。

雲林縣農會總幹事候聘登記13日截止，20鄉鎮市有13鄉鎮農會總幹事同額競選，選情單純；雲林縣農會績優總幹事簡明欽也是同額候聘。

雲林縣20鄉鎮市農會總幹事登記候聘名單如下，斗六市張喬復（現任，績優）、黃弘志；斗南鎮張燕容（現任）、簡慈坊、宋景鈴、黃讚昭；古坑鄉袁誌謙（現任，績優）、戴川清；大埤鄉吳錦凉（現任，績優）；莿桐鄉張鈺萱（現任）；林內鄉黃國洲（現任，績優）；虎尾鎮黃鈺惠（現任，績優）、蔡武吉；西螺鎮廖錦富（現任，績優）；土庫鎮黃萬聰（現任）、王錦文；二崙鄉李達彥（現任，績優）；崙背鄉李麗華（現任，績優）；麥寮鄉許浚杰（現任，績優）；台西鄉林添祥（現任，績優）；東勢鄉陳倉富（現任，績優）、黃忠德；褒忠鄉吳金元（現任，績優）；北港鎮林翠香（現任，績優）、張勝智；元長鄉李佩怡；四湖鄉吳勁葦（現任，績優）；口湖鄉呂惠玲（現任，績優）；水林鄉洪丁仁（現任，績優）。

基層農會明年二月將改選，農事小組長、會員代表選舉投票日為2021年2月21日；農會理監事選舉2021年3月6日；農會理事長、常務監事、總幹事選舉2021年3月15日。

(中時 )