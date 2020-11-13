不動產代銷業者海悅(2348)第三季合併營收新台幣11.07億元、營業淨利5.74億元、稅後淨利3.72億元，年增率分別為147.51％、210.81％及170.44％，EPS3.91元，營收、獲利雙創新高；前三季合併營收23.46億元、營業淨利10.35億元、稅後淨利8.44億元，EPS9.35元。

海悅代銷本業，受惠合理的單價總價產品銷售去化率高，以及中南部代銷佈局開始進入收成期，推升第三季合併營收新台幣11.07億元，年增率147.51％，營收成長亦帶動獲利上揚，營業淨利5.74億元、稅後淨利3.72億元，年增率分別為210.81％及170.44％，每股稅後盈餘3.91元，均創歷史新高表現。

海悅今年將持續與理念契合的建商合建，繼與達麗建設共同投資台中水湳經貿園區總銷80億元《達麗創世紀》建案，預計12月公開銷售；攜手亞昕、新潤興業及白天鵝建設取得南港1,626坪土地，規劃總銷120億元的《擎天森林》建案，預計明年初啟動銷售；再度加碼布局台中，與達麗建設共同投資21.83億元，取得台中市北區833.39坪土地，受惠與建商合建綜效，以期穩健挹注轉投資收益。

海悅與大型建商的合作案亦緊密進行，代銷本業的成長動能無虞；此外，公司未來三年都將有穩定的轉投資收益，今年第二季海悅業外認列轉投資持股10.53％贊富建設所興建豪宅建案「敦南寓邸」之銷售利益為1.16億元，第四季將陸續挹注轉投資收益的建案有《河藍灣Ⅰ》、《英倫花園》等建案；未來幾年，由於海悅旗下子公司分別推出的鶯歌《微笑海悅》與新莊《海悅花園》建案已全數完銷，公司各持股55％及70％股權，並預計於2021年、2023-2024年以完工認列挹注收益。

(時報資訊)