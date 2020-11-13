台南市各級農會總幹事候聘登記13日截止，33席農會總幹事共有42人完成登記手續，除了台南市農會、善化區農會、官田區農會、龍崎區農會及左鎮區農會等 5 位總幹事屆齡退休或不續任外，其餘有28位現任總幹事都登記爭取連任，較競爭的農會有台南市農會及新化區農會，均有 3 人登記。

農業局指出，總幹事候聘人評審項目包括學歷、經歷、品德操守、工作表現及面談表現，面談由農委會辦理，其他由市政府依規定辦理。

台南市有 17 位績優總幹事，因屆次考核成績優等且無不良紀錄，無需再辦理成績評定及農委會的面談，即為合格候聘登記人。但績優總幹事農會中仍有下營區農會、將軍區農會有競爭對手辦理登記，挑戰總幹事寶座。

此外，後壁區農會、官田區農會、善化區農會、佳里區農會等各有2人登記；左鎮區農會則尚無人辦理登記，將先派員代理，擇日單獨辦理遴聘總幹事。

據了解官田區農會總幹事林正容屆齡退休，有保險部主任林定億及分部主任胡富勝登記候聘。善化區農會總幹事洪錦秀也即將屆齡，因此不爭取續任，由該會職員楊耿榮與安定區農會推廣主任許晉發競爭；許晉榮為是台南市農會理事長、台南市前議員梁順發的女婿，外界評估有其優勢。

台南市農會總幹事吳正仁已任兩屆將退休，同陣營推出中華民國農會農化廠員工吳嘉仁參戰，另有供銷部主任龔世明，來自金融業的陳玟君挑戰。下營區農會去年競爭激烈，由黃冠霖當選，今年雖有農會職員陳乃源競爭，但黃冠霖為績優總幹事，有其優勢。

台南市農業局長局長謝耀清表示，農會總幹事候聘人登記受理截止後，將開始辦理候聘登記人資格審查，並組成審查評定小組辦理登記資格評定，對經審查結果符合相關規定者，造冊報送行政院農業委員會辦理面談。

倘審查結果有不符農會法第 25 條之 1 規定或有農會總幹事遴選辦法第 3 條第 1 項各款情形之一者，將通知候聘登記人，若候聘登記人對審查結果有異議，應於通知送達次日起 3 個工作日內以書面檢附有關資料，向台南市政府農業局申請複審，並以一次為限，逾期申請者將不予受理。

(中時 )