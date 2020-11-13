屏東吳姓男子去年過世，子女在辦理除戶手續時驚見，父親與母離婚後竟又與另名女子再婚，但期間親友卻無人知曉，因攸關超過175萬元撫卹金繼承，子女事後向法院提起婚姻無效之訴，承審法官審酌各方說法，認定是起假結婚，一審判決婚姻無效、可上訴。

吳男子女表示，辦理除戶時發現父親配偶欄另有其人，且早在2018年9月便辦理結婚登記，但詢問親友卻沒人見過，辦理後事也未出面，宛如謎樣人士；由於吳男死後，公司共發給遺屬慰問金110萬元及撫卹金65萬元，子女決定打官司捍衛。

女方開庭時強調，2016來台探親才認識吳男，2人以「微信」互相聯繫並開始交往，期間多次以觀光名義來台相聚，並於2018年在大陸山東宴客及辦理登記結婚，同年也在戶政事務所完成登記。婚後兩人同住期間感情融洽，也時常外出旅遊、參加友人聚會。

無奈吳男愛喝酒且隱匿在外負債情事，2人因此發生爭執，去年女方返回大陸探親1個月，事後才知道丈夫因車禍意外死亡，所以沒來得及協助後事。

法官發現，吳男生前債務高達339萬元，且2人傳訊時曾寫到，「不要到處講你假結婚，以後你就把你的嘴閉緊，到處欠錢不還人家，人家聽到你假結婚不去告你嗎？」吳男胞妹也證實，哥哥曾打電話說有一個女生願意幫他還債，他要跟她結婚。

並囑咐，若移民署打電話來，要說這女生自由行來臺灣玩，去店裡洗頭認識的。法官以此為據，判決婚姻無效。

(中時 )