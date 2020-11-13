預拌混凝土價格上漲，環泥（1104）自結2020年前三季稅後淨利8.71億元，年增24.6％，EPS1.33元；環泥指出，到年底，預拌混凝土價格可望維持高檔，加上進入每年第四季最旺的一季，預期全年的獲利成長還可望提升。

環泥累計2020年1-10月合併營收43.82億元，年成長8.08％。

在預拌混凝土價格上漲下，環泥2020年前三季的營業毛利率已比去年同期提升超過5.4個百分點。

環泥指出，台商回流、科技廠辦大樓建案增加；政府前瞻建設計畫預算也增加，對預拌混凝土的需求也跟著提升，因此，第四季的營收獲利預期還會增加。

看好預拌混凝土市場需求還會持續成長，尤其是新竹地區科技園區廠辦建案的增加，環泥也在日前承租新竹一個預拌混凝土廠，這個廠的產能有2套2立方米的設備。

在增加此設備後，市場預估，環泥第四季的營收還會增加5-7％。

(工商 )